Йотова: Хората ще решат дали мога да остана президент след изборите

снимка: Президентство

Президентът Илияна Йотова подчерта, че оценката за нейния мандат ще дойде от хората след националните избори, докато на церемонията за "Спортист №1 на България" тя отдаде заслужено признание на олимпийския шампион Карлос Насар и обърна внимание на важността на спортните бази и училищния спорт.

"Хората ще решат дали мога да остана президент след изборите, когато оценят моята работа", заяви президентът Илияна Йотова по повод предстоящите национални избори тази есен.

На въпрос за други теми тя бе кратка: "Тази вечер е за българските спортисти".

Йотова награди победителя в тазгодишната анкета – олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар.

"Блестяща церемония, смесица от гордост, сълзи и много пожелания за успехи на всички спортисти. Те ни правят горди българи, техните изпълнения вече се следят от чужди треньори, а млади хора от целия свят се опитват да им подражават. Нашата задача е да създадем условия за тях", каза Йотова, подчертавайки нуждата от приоритет на спорта в бъдещото правителство.

Президентът акцентира на спортните бази и качествените условия за тренировки, предаде БГНЕС.

"Не можем да очакваме медали, ако талантливи спортисти като Александра Фейгин тренират в мазе. Спортната инфраструктура е ключова, както и развитието на училищния спорт, който е сред моите най-големи приоритети", посочи тя.

