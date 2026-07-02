реклама

Йотова: Националният военноисторически музей е институция на българския войнски дух и на силата, която ни превърна в нация

02.07.2026 / 19:19 0

Снимка Пресцентър Президентство

Националният военноисторически музей е институция на българския войнски дух и на онази сила, която ни направи народ и нация и която ни пренесе от миналото в бъдещето. Това заяви президентът Илияна Йотова на официалното откриване на изложбата „Калейдоскоп на паметта“, с която бе отбелязана 110-ата годишнина от създаването на Националния военноисторически музей (НВИМ).

Държавният глава отличи музея с Почетния знак на президента във връзка с годишнината и за значимия принос за опазването на националната памет, съхраняването на историята на Българската армия и за активната военно-патриотична дейност.

В приветствието си Илияна Йотова подчерта, че Военният музей е основан от български патриоти под залповете на все още незатихналите оръдия на Първата световна война, времена на тежка икономическа, социална и военна действителност, която обаче не възпира стремежа към съхраняването на паметта. „Какво ли кара тези хора да направят всичко възможно, за да реализират тази идея? Това е изконната българска мечта, която пет века съществува и няма сила, която да я промени - мечтата за държава и за българско войнство, неотменимата основа за държавността“, посочи президентът.

Държавният глава отбеляза, че преди 110 години началото е поставено с едва две стаи във Военното училище, а днес музеят има мащабна материална база, многобройни експозиции и три филиала в страната. „Особено е чувството, когато човек влиза в тази сграда и нейните изложбени зали. В такива моменти не са нужни исторически томове, защото зад всеки един от експонатите стои лична съдба, дълг, жертва, достойнство“, отбеляза Илияна Йотова.

Нещата, в които вярваш, са по-важни понякога от човешкия живот, и неслучайно няма нито едно пленено знаме в българската военна история, каза още държавният глава. Тя определи Военния музей като място, на което българинът се съизмерва с героизма на предците си. „На такива места преценяваш дали това, което правиш, е достойно за тези, които те наблюдават от портретите. Казваш си, че не можеш да си позволиш да бъдеш малодушен и да се отречеш от отечеството си“, подчерта президентът.

Държавният глава поздрави екипа на Националния военноисторически музей за неуморния труд през годините. По думите й НВИМ днес е предпочитан партньор за съвместни проекти с музеи по целия свят благодарение на научните разработки и експертизата, доказани в практиката. „Музеят обаче не е само история, той е и образование за малки и големи“, изтъкна президентът, като даде за пример специалните програми за деца между 5 и 10 години, чрез които музеят адаптира българската история за най-малките си посетители.

Илияна Йотова подчерта още, че е важно работата на музейните работници да бъде достойно обезпечена. „Имате цялата подкрепа на мен и моя екип“, обърна се президентът към екипа на музея.

Експозицията „Калейдоскоп на паметта“ представя  рядко или никога представяни до момента артефакти – лични оръжия, архивни документи, фотографии, предмети от дворцовия и офицерски бит, ювелирни произведения на изтъкнати европейски ателиета от края на XIX и началото на XX век. Специално създадено приложение за целите на изложбата представя на аудиторията 110 подбрани експоната от фондовете на НВИМ, съобщиха от Пресцентър Президентство.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама