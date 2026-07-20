Йотова: Парламентът ще реши дали да участваме в Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна
Стопкадър бТВ
Решението за участие на България във формати като Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна също трябва да бъде взето от Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова, която участва в конференцията на посланиците ни.
„Изправени сме пред риск подобни коалиции да милитаризират външната ни политика. Нашата страна няма решение за участие в подобни военни или мироопазващи сили без санкцията на Народното събрание“, допълни Йотова, съобщи бТВ.
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