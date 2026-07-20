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Йотова: Парламентът ще реши дали да участваме в Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна

20.07.2026 / 20:13 1

Стопкадър бТВ

Решението за участие на България във формати като Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна също трябва да бъде взето от Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова, която участва в конференцията на посланиците ни.

„Изправени сме пред риск подобни коалиции да милитаризират външната ни политика. Нашата страна няма решение за участие в подобни военни или мироопазващи сили без санкцията на Народното събрание“, допълни Йотова, съобщи бТВ.

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Коментари
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3
cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 163139 | Одобрение: -23746
Ясно е. какво ще реши с мнозинството на фатмака!!!
Марио Кроненберг

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