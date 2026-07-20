Йотова: Парламентът ще реши дали да участваме в Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна

Стопкадър бТВ

Решението за участие на България във формати като Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна също трябва да бъде взето от Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова, която участва в конференцията на посланиците ни.

„Изправени сме пред риск подобни коалиции да милитаризират външната ни политика. Нашата страна няма решение за участие в подобни военни или мироопазващи сили без санкцията на Народното събрание“, допълни Йотова, съобщи бТВ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!