Йотова: Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници

Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници, каза президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с „ДПС-Ново начало“ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Първата неделя след тазгодишния Великден е 19 април, предаде БТА.

