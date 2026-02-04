Йотова: Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници
04.02.2026 / 10:14
Булфото
Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници, каза президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с „ДПС-Ново начало“ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.
Първата неделя след тазгодишния Великден е 19 април, предаде БТА.
