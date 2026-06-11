Йотова: Щом България няма излишни наличности, няма как да даде оръжие на Украйна

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Правителството стриктно спазва решението на Народното събрание от 2022 г. В неговия текст ясно се казва, че когато има над необходимите за българската армия количества въоръжение, боеприпаси, технически средства, тогава България може да ги изпраща на Украйна. Това заяви президентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпрос за решението на правителството да спре военната помощ за Украйна.

Държаният глава подчерта, че няма никакви основания да не вярва на министъра на отбраната Димитър Стоянов, който е направил необходимия преглед и е установил, че България в момента не разполага с нужните наличности. „Това не означава, че не трябва да се изпълняват договорите за закупуване, които са сключени с български компании от военно-промишления комплекс“, посочи Илияна Йотова, цитирана от президентския прессекретариат.

Президентът беше категорична, че България трябва на първо място да осигури собствената си национална сигурност. „Смятам, че народните представители неслучайно са заложили тази гъвкава форма. Можем да предоставяме количества, които са в плюс над необходимите. Няма как да се даде нещо, което го няма или не е достатъчно“, посочи държавният глава, пише novini.bg.

Президентът коментира и проведената среща вчера с президента на Република Северна Македония Гордана Силяновска – Давкова. „Не говорим за френски компромис или европейски консенсус, има договорености между Република Северна Македония като кандидат за член и Европейския съюз. Скопие има поети ангажименти, които трябва да изпълни. Част от тях е вписването на българите в Конституцията, както и изпълнението на преговорната рамка, която включва Договорът за приятелство и добросъседство и сътрудничество и протоколите към него“, подчерта Йотова. Тя сподели своята изненада от твърдението на президента на Северна Македония, че споразумението е подписано от предишно правителство и други политици. „Сякаш не е валидно за тях. Смятам, че под това споразумение лежи подписът на държавата“, посочи Илияна Йотова.

Попитана за мерките, които предприема правителството, за овладяване на цените, президентът заяви, че все още е твърде рано да се даде оценка на техния ефект. „За мен е важно да се проследи пътят на стоките и да се види къде по веригата се повишава най-много цената“, изтъкна Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

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