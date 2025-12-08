Йотова: Шестият вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на огромно мнозинство от българите

Булфото

Шестият вот на недоверие е различен, защото има подкрепата на огромно мнозинство от българските граждани. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпрос относно очакванията за предстоящия вот на недоверие към правителството.

Във връзка с новия вариант на националния бюджет за 2026 г. вицепрезидентът изрази опасения, че една счетоводна таблица ще бъде заменена с друга. „Отново няма и намек за политиките, които са необходими за България, за реформите, които трябва да бъдат извършени“, посочи Йотова.

Вицепрезидентът подчерта отново, че правителството и парламентарното мнозинство е трябвало да заложат в дебатите за новия бюджет на различно отношение към всички партньори, към българското общество.

Илияна Йотова участва в публичната дискусия „България и новият европейски бюджет 2028 – 2034: цели и възможности“. Тя посочи, че е изключително важна позицията на България по отношение на Многогодишната финансова рамка на съюза. „Такъв разговор у нас, за съжаление, отново не се води“, заяви вицепрезидентът. Йотова поздрави Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, която е организатор на дискусията.

