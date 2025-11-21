Йотова: Управляващото мнозинство няма да допусне дискусия по темата за референдума и еврото

снимка: Президентство

Управляващото мнозинство по никакъв начин няма да допусне дискусия по темата за референдума и еврото. С днешна дата въпросите на българските граждани са много повече, отколкото бяха през месец май, когато президентът Радев предложи провеждане на общонационално допитване за готовността на България да въведе еврото. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в София.

Йотова посочи, че въпреки всички гръмки обещания правителството не може да се справи с галопиращите цени, които многократно изпреварват доходите на хората. Тя подчерта, че нито един въпрос, свързан със стандарта на българските граждани, не е решен и България е с най-ниски доходи и с най-висок процент работещи бедни. „Всеки сам може да си отговори на въпроса дали президентът беше прав, когато предложи допитване за готовността на България да приеме единната европейска валута“, изтъкна вицепрезидентът.

Илияна Йотова посочи, че решението на Конституционния съд е категорично ясно – бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение. „След като Конституционният съд каза, че е неправомерно решението на Киселова, очевидно е, че процедурата трябва да продължи от там, откъдето е спряла, т.е. в Народното събрание. Не виждам основание защо президентът трябва отново да внася в Народното събрание своето предложение за референдум за еврото“, заяви вицепрезидентът. Тя отбеляза, че предложението на президента все още е в деловодството на Народното събрание и е редно народните представители, които оспорват това, да го публикуват.

„Времето за референдум е безвъзвратно изтекло, защото направиха всичко възможно тази дискусия да не се състои в българското общество и да лишат хората от правото на мнение“, подчерта Илияна Йотова.

Вицепрезидентът изтъкна, че еврото е финансов инструмент за постигане на цели – развита икономика, добра социална инфраструктура, как ще се развива България през следващите години в тази тежка и непредсказуема геополитическа обстановка. „Ако развиваме високите технологии или пък биологичното селско стопанство, да ги заложим като приоритети още в следващия бюджет. За съжаление, в този бюджет няма и сянка в посока на приоритети“, заяви Йотова. Тя подчерта, че дали ще се разплащаме в левове или евро, ако нямаме цели, с които да развиваме държавата, ситуацията е една и съща.

