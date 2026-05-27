Йотова: В ерата на изкуствения интелект основен фокус на българския предприемачески дух продължава да е грижата за хората

Снимка Пресцентър Президентство

Българският предприемачески дух няма граници, защото въпреки нестабилността намира инструментите, с които да оцелява и да показва резултати. В ерата на изкуствения интелект основен фокус на бизнеса ни продължава да бъде грижата за хората и вашият кураж трябва да бъде подкрепян. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията по награждаване „Социално отговорни компании – партньор на община“ за 2025 г. в Стара Загора. Събитието се провежда от 2012 г. насам по инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и отличава представители на бизнеса, които инвестират в подобряване на градската среда, местната заетост и благосъстоянието на общности в различни региони на България.

По време на церемонията държавният глава връчи специални награди на отличили се със своята инициатива и внимание към нуждите на старозагорския регион компании, както и на талантливи деца за постигнати високи резултати в сферата на образованието.

В изказването си Илияна Йотова подчерта доброто сътрудничество на бизнеса с община Стара Загора и по-малките общини в региона. По думите на държавния глава основната задача на местната власт и инвеститорите трябва да бъде младите хора да намерят професионална реализация по родните си места, вместо да бъдат връщани с добри предложения за работа, след като вече са напуснали Родината. „Не е достатъчно да създадеш компания, а да е предпочитано място за работа на младите хора, с нормални условия на труд, сателитни дейности за подпомагане в сферата на образованието, социалните проекти и много други“, изтъкна тя.

Президентът открои нуждата от по-широки правомощия на кметовете и местната власт при вземането на стратегически решения за развитието на отделните региони, включително чрез адекватни законодателни промени в тази посока. „Начинът, по който е структуриран бюджетът за общините, спъва развитието им. Нужен е по-централизиран подход, чрез който кметът и екипът му да дадат повече поле за изява на местния бизнес, а парите оттам да се връщат обратно в общината. Иначе се получава омагьосан кръг“, заяви още тя.

Държавният глава изрази надежда, че след последните парламентарни избори България ще има стабилно редовно правителство за дълъг период от време, което ще изработи дългосрочни политики в полза на всички общини. Илияна Йотова подчерта, че основен стремеж на Европейския съюз през годините е било изравняването на икономическите и социални стандарти, но през последните две десетилетия дисбалансите между отделните региони в България са останали големи, а се появяват и нови проблеми. „За съжаление, североизточният регион е вече близо по показатели със северозападния, където демографската криза, обезлюдяването и липсата на инвестиции остават сериозни проблеми“, посочи тя, като изтъкна, че българският бизнес има нужда от конкретни условия, за да насочи усилията си за развитие и в тези части на страната.

През последните два месеца към България е проявен сериозен инвестиционен интерес от чужди компании, благодарение на членството в еврозоната, което създава доверие, както и заради добрите становища на редица международни рейтингови агенции за България, каза още Илияна Йотова. „Не можем да си позволим да правим инвестиции на парче и трябва да изберем посоката на развитие на страната“, заяви тя, като изтъкна и проблема с липсата на квалифицирана работна ръка в редица области.

Като перспективен сектор за развитие Илияна Йотова посочи високите технологии и припомни, че България е една от шестте държави в ЕС, избрана от Европейската комисия да изгради гигафабрика за изкуствен интелект. По думите на президента това е голям шанс за държавата ни, която може да създаде продукт, който да бъде употребяван впоследствие от редица европейски страни. „Предполага се, че една такава гигафабрика ще работи за цяла Югоизточна Европа. Може да сме първопроходците за създаването на такава инфраструктура в цяла Европа“, каза още тя.

Енергийната инфраструктура и развитието на земеделието са други ключови сектори, в които България може да предложи много, подчерта Илияна Йотова, като открои значението на изграждането на Вертикалния газов коридор за пренос на газ и възможностите, които той създава за страните от региона. „Можем да се превърнем в енергиен хъб за Югоизточна Европа“, заяви още държавният глава.

В изказването си Илияна Йотова призова бизнеса и работодателските организации да обединят усилия в поставянето на ясни критерии за получаване на европейски средства и за активна позиция в преговорите за следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз.

Пресцентър Президентство

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!