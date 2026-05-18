Йотова: Всички в Баку ме поздравиха за Дара

Президентът Илияна Йотова също коментира победата на Дара при завръщането си от Азербайджан.

"Аз се връщам от огромен форум в Баку и преди още всеки да ме поздрави и да ми каже добър ден на английски, на френски, на местния език дори, първото нещо беше "Честита победа", Честита "Вangaranga", заяви държавният ни глава, цитиран от БНТ.

"Така че бях един от най-щастливите хора на този форум. Така всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната, защото имаше представители от много далечни краища на земното кълбо", добави Йотова.

"Считам, че имаме всички възможности и най-вече амбиция догодина да се представим и като блестящи домакини", посочи още президентът на България, пише novini.bg.

