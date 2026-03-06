Йотова: За България няма непосредствена заплаха от ситуацията в Близкия изток, няма основание да напрягаме хората

снимка: Президентство

Всеки риск се следи много внимателно и при първия сигнал за промяна в ситуацията в Близкия изток и региона, както и по отношение на сигурността на България, ще свикам незабавно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. В момента няма непосредствена опасност за България, тя не е страна в този конфликт. Няма никакво основание да напрягаме хората. Това заяви президентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпроси, свързани с развитието на войната в Близкия изток, съобщават от прессекретариата на президента.

Държавният глава посочи, че е провела няколко срещи с представители на службите, с министъра на отбраната и началника на отбраната и всяка информация се обсъжда много внимателно. Илияна Йотова посочи, че най-важните решения при реална опасност за страната, свързани с искания на наши партньори, заплахи за киберсигурността или мигрантски натиск, са от компетенциите и на Народното събрание и депутатите трябва да вземат съответното решение. „До този момент тази тема я няма в нито една от ресорните комисии в парламента, няма дискусия в пленарната зала. Това означава, че мнозинството в парламента оценява, че на този етап е по-добре да запазим хладнокръвие и да гарантираме спокойствието на гражданите“, заяви Илияна Йотова.

Илияна Йотова посочи, че в сравнение с други европейски държави, които още не са започнали извеждането на гражданите си от Близкия изток, България се справя много добре с евакуацията на сънародниците ни. Ще направим всичко възможно българските граждани, които искат да се приберат в България, своевременно да бъдат прибрани, за да се гарантира тяхната сигурност и полетите ще продължат“, каза държавният глава, като подчерта, че Министерството на външните работи е отговорно за процеса по евакуация. Президентът опроверга появила се информация, че страната ни ще прекрати извеждането на сънародниците ни от засегнатите държави.

Попитана за срещата на министъра на отбраната Атанас Запрянов с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов вчера, президентът заяви, че всеки министър може да контактува с всеки лидер на политическа партия. Тя припомни, че Запрянов е бил част и от редовния кабинет на Росен Желязков, който е дал разрешението за пребиваването на военни самолети на нашето летище. „Така че е абсолютно оправдано ген. Запрянов да се изясни, ако има някакъв въпрос, с лидера на политическа партия ГЕРБ“, заяви Йотова.

В отговор на въпрос за оставката на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, президентът посочи, че ще вземе решение, след като по-късно днес се запознае с цялата информация по смяната, включително получените документи и молбата за напускане.

