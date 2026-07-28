Йотова благодари на Румен Радев и на всички подкрепили кандидатурата ѝ за президент

Снимка: Булфото

Президентът Илияна Йотова изрази благодарност към премиера Румен Радев, „Прогресивна България“ и всички граждани и организации, които са подкрепили заявката ѝ за участие в президентските избори, чрез съобщение в официалния си профил във фейсбук.

„Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата. Преди десет години поехме ангажимент да работим единствено в интерес на българските граждани, с отговорност пред тях и вярност към българската Конституция. Изминахме дълъг път заедно и показахме колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика. Благодаря и на всички граждани и организации, които през последните дни застанаха зад мен“, пише Илияна Йотова.

Тя отбелязва, че приема доверието с признателност, но и с ясното съзнание за огромната отговорност. „Пред нас стои сериозна задача, която изисква единство, а не разделение. Вярвам, че заедно можем да продължим да отстояваме държавността, националния интерес и единството на българското общество“, допълва Йотова.

На 24 юли президентът Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента, припомня БТА. „Няма да е на политическа сила, моята кандидатура ще бъде издигната от Инициативен комитет“, каза тя в интервю за предаването „Панорама“ по БНТ.

Днес премиерът Румен Радев и лидер на „Прогресивна България“ заяви, че заедно с коалиционните си партньори са решили да подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

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