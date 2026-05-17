Йотова към Дара: Благодарим за силните емоции и вдъхновението

Снимка Булфото

Президентът също поздрави Дара.

"Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на Евровизия!", написа президентът Илияна Йотова в официалния си фейсбук профил, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс, а тази година България бе представена от певицата Дара.

Държавният глава поздрави целия екип, който стои зад категоричната победа, както и Българската национална телевизия, в чийто ефир беше излъчен конкурса.

Благодарим за силните емоции и вдъхновението, допълни президентът Илияна Йотова, съобщи БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!