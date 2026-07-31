Йотова към дипломантите на Военна академия: Защитата на България е не само дълг и призвание, а и мисия

Снимка Пресцентър Президентство

Защитата на България е не само дълг и призвание, а и мисия. Никога не забравяйте, че от всяко ваше действие и решение зависи съдбата на целия български народ. Имайте съзнанието, но и самочувствието на гордите защитници на България. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова в приветствието си на тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 „Априлски“ на Военна академия „Г.С. Раковски“.

Президентът Йотова се обърна към офицерите-випускници, като подчерта, че те вече са направили едни от най-значимите стъпки по пътя към успеха. „Да държиш в ръцете си диплома от най-старото висше военно учебно заведение в България е голяма гордост и признание. Тя не се дава даром и е много повече от необходим документ за вашето професионално израстване“, подчерта държавният глава. По думите й чрез нея завършващите записват имената си сред най-достойните български генерали, адмирали, офицери. Всички те са били възпитаници на Военната академия, припомни тя и подчерта службата им на отечеството. „Това ви задължава да приложите придобитите знания на практика, да вложите вашата воля и интелект в своята дейност като бъдещи лидери и командири, за да оправдаете високите очаквания на обществото към вас“, допълни президентът Йотова.

Държавният глава отбеляза, че през последните години лицето на войната се променя в резултат на новите технологии, изкуствен интелект, нови техники и тактики за използване на войските, бойни действия едновременно във физическото, информационното, космическото и киберпространството. По думите й това превръща бойното поле в смъртоносна арена за надпревара за точната и бърза информация, за вземането на бързи и правилни решения и прецизното въздействие върху противника.

Във връзка с тези предизвикателства президентът Илияна Йотова посочи, че придобитите от офицерите-випускници знания са добра основа, върху която да надграждат и да се адаптират.

Президентът подчерта, че най-ценният капитал в армията са хората. „От вас се очаква да бъдете истински лидери, способни да мотивират своите подчинени със знания, опит и преди всичко с висок морал, така както ви учиха вашите командири и вашите преподаватели“, заяви Илияна Йотова пред випускниците. Тя посочи, че техен неизменен пример е патронът на Военна академия, идеологът на Българското национално освободително движение Георги Стойков Раковски. „Българската войска е най-вярната опора на българската държава – той силно е вярвал в това. Не забравяйте, че сте от випуск „Априлски“ и носете в сърцата си пламъка на въстаниците от 1876 г., за които не е имало друг избор освен свобода или смърт“, изтъкна държавният глава.

Президентът открои и четиримата офицери от въоръжените сили на Република Северна Македония, които са преминали пълния курс на обучение във Военна академия заедно със своите български колеги. „Върху такива примери трябва да се градят отношенията с Република Северна Македония", посочи тя.

Президентът се обърна към командния и академичен състав на Военна академия с благодарност за положените усилия и грижи за обучението и професионалното израстване на офицерите-випускници. Тя цитира генерал-лейтенант Никифор Никифоров – министър на войната, заявил при подготовката на Закона за Военната академия, с който през 1912 г. е учредена Академията: „Нашата задача е да съчетаем модерната европейска тактика с изконния български устрем и храброст“. По думите на президента тази задача продължава да съответства напълно с настоящата мисия на Военна академия да съхранява, развива и актуализира теорията на българското военно дело, като я съчетава с родолюбието, себеотрицанието и високия морал на българското войнство.

Държавният глава благодари на семействата на випускниците за това, че са тяхна опора. Специално отбеляза ролята на родителите им, които дават най-милото си – своите деца, в най-висшата служба за Родината.

Президентът Йотова връчи наградите и дипломите на първенците на випуска полковник Момчил Димитров от специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и капитан Николай Бойчев от специалност „Организация и управление на военните формирования на оперативно ниво“. Преди началото на церемонията, тя прие строя на почетния караул. Сред гостите на събитието бяха заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова - Иванова и генерал-майор Здравко Пехливанов - директор на Щаба на отбраната, съобщи Пресцентър на Президетнство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!