Йотова обсъди с президента на Косово двустранните взаимоотношения

Снимка: Президенство

Президентът Илияна Йотова се срещна с изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу. Разговорът се състоя в рамките на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която беше домакинствана от българския държавен глава, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова и Хаджиу обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в редица области. Предстои подписване на споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната.

Българският президент благодари на Прищина за политиката й към българската общност в Косово, като изтъкна, че страната е пример в това отношение. Изпълняващата длъжността президент на Косово подчерта, че Прищина не прави разлика при интеграцията на различните общности и се стреми към защитата на техните права. Илияна Йотова изрази надежда, че в Косово ще бъдат открити и български съботно-неделни училища в районите с компактна българска общност.

Албулена Хаджиу изрази благодарност пред президента Йотова за българската подкрепа по пътя на Косово към членство в НАТО и Европейския съюз.

Както е известно, по-рано днес България предаде на Румъния председателството на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Президентът Илияна Йотова връчи на външния министър на Румъния Оана Цою статуетка, на която е изобразен компас, който да бъде неин пътеводител в намирането на верния път дори и в най-предизвикателните и опасни времена. Това стана след Срещата на върха на ПСЮИЕ.

Редактор "Екип на Петел",

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