Йотова отличи най-успешните участници в „Спортувай с президента“

Снимка Пресцентър Президентство

Постиженията на младите хора са уверение, че България има бъдеще. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в приветствие към учениците, постигнали най-високи резултати на „Президентския тест“ в рамките на инициативата „Спортувай с президента“. На тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът посрещна децата, премерили сили през учебната 2025 – 2026 г., и отличи с почетен плакет най-успешните момчета и момичета, участвали в инициативата. 24 деца от цяла България в четири възрастови категории бяха отличени за участието си в президентската инициатива, която насърчава физическата активност чрез извънучилищни спортни занимания и алтернативни форми на физическо възпитание. Сред гостите бе министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Наградите са резултат на вашите усилия, спортна подготовка, на вярата ви, че можете и имате самочувствието да постигате тези резултати, обърна се към децата държавният глава. „Избирайки спорта, вие вече сте шампиони и сте успели“, заяви тя и им пожела да бъдат все така упорити и да следват мечтите си.

В церемонията, която се проведе за пета година, специални гости бяха Боряна Калейн, вицеолимпийски шампион от летните Олимпийски игри в Париж и световен и европейски шампион по художествена гимнастика и сноубордистът Малена Замфирова.

Президентът Йотова посочи, че изборът церемонията да се проведе на Световния ден на Олимпизма не е случаен и подчерта, че олимпийският дух носи в себе си не само спортното събитие, а и волята, вярата и силата на човешкия дух. Илияна Йотова припомни успехите на българските олимпийци и подчерта дългия път до постиженията им. „Няма магическа пръчка, която да доведе до златото, среброто, бронза или до престижните места в класацията. Има много стъпки, които трябва да бъдат изминати. Иска се много воля, много упоритост и много усилия“, заяви държавният глава и отбеляза удовлетворението от постигнатото.

Илияна Йотова се обърна към родителите на децата, поздравявайки ги за това, че са избрали за тях различен път от този на екраните. „Въпреки че изисква много време, вие ги учите не само на спорт. Не само ги убеждавате, че това е по-доброто бъдеще за тях, а възпитавате в тях добродетели, толкова необходими ни днес“, заяви Илияна Йотова.

Президентът изказа благодарност и на треньорите за трудолюбието, любовта към децата и упоритостта им да ги убедят, че спортът е добрият път. Тя открои тяхната устойчивост, кураж и търпение, за да изградят бъдещите шампиони.

В приветствието си Илияна Йотова изтъкна и ролята на местната власт, на доброволците и спонсорите, подкрепящи „Спортувай с президента“. Тя открои и постигнатото от инициативата, започнала пред 5 години. Тя напомни, че хиляди деца от страната са се включили в „Спортувай с президента“ и са преминали „Президентския тест“, показвайки най-доброто от себе си.

Боряна Калейн връчи грамоти на двамата нови посланици на „Спортувай с президента“: Адриан Добрев, който е сред победителите в първото издание на инициативата, бронзов медалист от две Световни първенства, балкански шампион и многократен национален шампион по киокушин-карате, а вече и служител на Националната служба за охрана, както и на Георги Петков - балкански шампион и многократен национален шампион по лека атлетика.

Малена Замфирова отличи със специалната награда 14-годишния Иван Антонов, който е големият победител в три възрастови групи, постигнал комплексно най-високи резултати на „Президентския тест“ от създаването му. Иван е носител на Европейска купа по джудо до 16 години, Балкански шампион и многократен национален шампион в три спорта - джудо, самбо и сумо. Иван Антонов благодари за получената награда. Той посочи, че пътят му към успеха е започнал от вдъхновението и амбицията, пробудили се именно от „Президентския тест“.

Боряна Калейн поздрави децата за успехите им и за положения труд. Тя открои и грижата на треньорите и отговорността да бъдат до децата по целия им път на развитие. Българският шампион изказа благодарност на президента за възможността и мотивацията, която дава на бъдещите световни олимпийски шампиони. Малена Замфирова пожела на децата да продължават да полагат усилия в спорта и в образованието си. Тя подчерта, че именно те са бъдещето на българския спорт, съобщиха от Пресцентър Президентство.

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