Йотова отличи с Почетния плакет на президента атлети със синдром на Даун

Снимка Пресцентър Президентство

Държавният глава Илияна Йотова отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което се проведе под неин патронаж. На церемония в Гербовата зала на президентската институция държавният глава връчи отличието за достойното представяне и извоюваните медали, както и за изключителен принос в утвърждаването на ценностите на спорта и силата на човешкия дух. Почетния плакет прие капитанът на отбора Радена Ангелова, която връчи на държавния глава комплект от медали за благодарност за приетия патронаж.

Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в Световното първенство за атлети със синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

Илияна Йотова подчерта успешната организация и категоричните резултати на страната ни на Световното първенство. По думите ѝ състезанието се е превърнало в триумф на смелостта, куража и упоритостта на родните спортисти. „Славата на България вече се носи по целия свят“, посочи държавният глава и отбеляза добрата комуникация на спортистите ни с чуждестранните отбори.

В словото си по време на церемонията Илияна Йотова отбеляза, че Гербовата зала на президентската институция е още по-светла, когато е огряна от широките усмивки на „слънчевите деца“ на България. По думите ѝ с високите си спортни постижения те вече са се превърнали в герои на страната. Държавният глава пожела на атлетите ни да продължат да се занимават със спорта, който вече ги на научил да бъдат упорити, силни и да надмогват себе си, за да се изкачат на почетната стълбичка.

Президентът благодари за усилията на треньорите на спортистите със синдром на Даун, които са вдъхнали на състезателите ни самочувствие на истински шампиони и са ги окичили с десетки златни, сребърни и бронзови медали. „С всичко, което правите, казвате на всички нас, че няма преграда пред човешките възможности, стига да има упоритост, желание, амбиция и много всекидневна помощ“, заяви Илияна Йотова. Държавният глава открои и ежедневните усилия и подкрепата на родители на „слънчевите“ състезатели.

Държавният глава изказа признателност към председателя на Федерацията по адаптирана физическа активност (ФАФА) Слав Петков за грижите, които той и екипът му полагат за подготовката и самочувствието на българските атлети. Благодарение на усилията ви нашите спортисти са истински патриоти, които с гордост слушат химна и веят българския трибагреник, когато печелят, заяви президентът. Илияна Йотова подчерта и подкрепата на големите спортисти на България, сред които е и българската тенисистка Сесил Каратанчева, която присъства на церемонията.

Преди церемонията държавният глава разговаря с ръководството на Федерацията по адаптирана физическа активност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!