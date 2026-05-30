Йотова разговаря с Руди Джулиани и посланичката на САЩ в Гърция

Общи приоритети в областта на енергетиката бяха обсъдени на US среща на президента Илияна Йотова с американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл и бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани.

„За мен беше чест да пътувам до София, България тази седмица заедно с моя приятел, кмета Руди Джулиани, за да се срещнем с президента Илиана Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Обсъдихме възможностите за развитие на нашите общи приоритети в областта на енергетиката. Под ръководството на президента Тръмп Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона за реализиране на обща визия за енергийна сигурност по Вертикалния газов коридор.“ Това стана ясно от пост на Кимбърли Ан Гилфойл в платформата X.

Кимбърли Ан Гилфойл е американски дипломат, медийна личност и бивш прокурор, която от 2025 г. е посланик на Съединените щати в Гърция. Тя е била съветник и е ръководила отдела за набиране на средства в президентската предизборна кампания на Доналд Тръмп през 2020 г.

Наред с работата си като юрист и медийна личност, посланик Гилфойл е имала важна роля в американската политика и публичните комуникации, пише btvnovinite.bg.

