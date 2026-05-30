Снимка Булфото

Президентът Илияна Йотова ще открие кариерния форум „България на пет океана“, който е организиран от платформата „Bulgaria wants you” („България те иска“), съобщиха от прессекретариата на президентството.

Форумът ще започне в 11:00 часа в „Интер Експо Център” в София и ще обедини представители на различни институции, известни личности и бизнесмени, които ще предлагат кариерни възможности в България.

БТА напомня, че това е второто издание на форума. Миналата година събитието привлече над 4500 участници и близо 80 водещи компании от различни сектори. Двете специално създадени сцени и обширната експо зона превърнаха площта от около 4000 кв. м в естествено място за обсъждане на бъдещето на България. Тази пролет форумът ще се завърне с още по-интересна програма и впечатляващ състав от лектори и панелисти, заявиха от екипa на „България те иска“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!