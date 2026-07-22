Йотова ще свика КСНС при най-малкия сигнал за заплаха за сигурността на страната

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Президентът Илияна Йотова е в постоянна връзка с всички институции и при най-малкия сигнал за непосредствена заплаха за националната сигурност незабавно ще свика Консултативен съвет за национална сигурност. Това заявиха за Novini.Bg от прессекретариата на държавния глава.

На този фон остава напрежението около решението американски самолети-цистерни да бъдат временно разположени в авиобаза „Безмер“, пише novini.bg.

Народното събрание даде съгласие за пребиваването на до осем самолета KC-135 и до 250 военнослужещи на САЩ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Самолетите-цистерни са предназначени за дозареждане на други военни самолети във въздуха. Според официалните мотиви присъствието им в България е свързано с логистична подкрепа за американските операции в Близкия изток. В същото време от българска територия няма да се извършват бойни действия срещу Иран, а самото разполагане не означава, че България се въвлича пряко във военния конфликт.

Решението предизвика остри политически реакции, включително заради опасенията, че използването на българска военна база за подкрепа на американски операции може да повиши риска за националната сигурност.

Иран вече е изразил дипломатически протест срещу разполагането на американски военни сили в България.

В парламента решението беше подкрепено от депутатите на „Прогресивна България“ и ДПС, докато „Възраждане“ гласуваха против. ГЕРБ-СДС, ПП и ДБ не участваха в гласуването.

По-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова Йотова незабавно да свика КСНС. Подобно искане отправиха и от "Демократична България" на 20-и юли 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

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