Йотова за палежа в Скопие: Това е посегателство срещу България

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Президентът с ексклузивен коментар за запалените коли на българското посолство в столицата на РСМ.

Следващите два дни ще бъдат изключително важни, защото освен дискусия, ще има гласуване на резолюцията за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към Европейския съюз. Имам информация от евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи от години на база договора за добросъседство, и така да обезсмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Тя силно призовава за разум: „Този въпрос е част от протокола, който пък е част преговорната рамка и задължителното европейско законодателство.“

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„Надявам се моите колеги евродепутати да кажат и за вчерашния инцидент – подпалването на дипломатически автомобили. Това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България“, категорична е тя.

Относно споразумението между САЩ и Иран, държавният глава подчерта: „Нека първо видим текста на споразумението, а и ще има минимум 60-дневен период на преговори. За мен е изключително важно част по-скоро Ормузкият проток да бъде пуснат. Това няма да стане с магическа пръчка, вероятно ще трябва да има и почистване, тъй като в един период той бе миниран. Нека видим крайния резултат, защото този конфликт влезе в дома на всеки гражданин. Всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно с всички гаранции и от двете страни.“

Редактор "Екип на Петел",

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