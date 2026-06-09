Йотова започна консултации с партиите за новия състав на ЦИК

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Президентът Илияна Йотова провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които ще представят своите номинации за състава на Централната избирателна комисия (ЦИК).

ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, в това число председател, заместник-председатели и секретар. Кандидатурите за тези позиции се издигат от парламентарно представените партии и коалиции, пише novini.bg.

Централната избирателна комисия (ЦИК) е една от институциите в основата на демократичните процеси - нашето право, правото на свободен избор. Изборния кодекс (ИК) възлага цялата организация и отговорност за провеждане на всички избори на ЦИК. Тя трябва да гарантира, че изборите са честни, прозрачни и отразяват достоверно желанието на хората, заяви в началото на срещата държавният глава Илияна Йотова.

"От изключителна важност е доверието на хората към ЦИК и нейния авторитет. То започва с днешните консултации. Легитимността на институциите, които представляваме се дължи на ЦИК", добави още тя.

Редактор "Екип на Петел",

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