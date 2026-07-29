Йотова защити бюджета, отказа да наложи вето

Кадър БНТ

Президентът Илияна Йотова съобщи, че обнародва законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., което означава, че няма да наложи вето на фискалната рамка.

Евентуалното сезиране на Конституционния съд няма да спре влизането в сила на Бюджет 2026.

„Разбираеми са опасенията, свързани с размера на бюджетния дефицит“, заяви президентът.

По думите ѝ измененията и допълненията в действащи закони трябва да се правят след дискусия, разглеждане на самите закони и обществено обсъждане. „Разбираемо е и принципно подкрепяме изразените в множество становища искания за по-голяма финансова дисциплина, за по-отговорно управление на публичните средства“, каза Йотова.

Тя припомни, че седем месеца България работи „в условия на два пъти удължен бюджет“ за 2025 г., а междувременно от 1 януари 2026 г. страната е приела еврото. „На 10 юли 2026 г. Съветът на Европейския съюз откри процедура по прекомерен дефицит, надвишаващ 3% от брутния вътрешен продукт“, посочи Йотова, като допълни, че препоръките са за „постепенно ограничаване на дефицита и неговото намаляване в следващите три години“.

Президентът обърна внимание и на неизплатените задължения. „Над 3 милиарда евро не са разплатени. Около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани“, заяви тя, пише novini.bg.

По думите ѝ в тези средства се включват и задължения от предишни години, които все още не са разплатени. „По този въпрос, впрочем, очаквам министерствата и агенциите да допълнят тази картина, защото имам опасенията, че не всичко се знае все още“, каза Йотова.

Тя защити решението си да обнародва бюджета с аргумента, че държавата не може да си позволи нова несигурност.

„Въпреки забележките към някои от параметрите на бюджета президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата“, каза Йотова.

„Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 г.“, допълни тя.

Според президента многократно повече от негативните становища са били призивите бюджетът да влезе в сила възможно най-скоро. „Нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно планиране“, заяви Йотова.

По думите ѝ връщането на бюджета би блокирало още повече „дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование“.

Тя посочи, че част от най-оспорваните предложения са оставени за бюджета за 2027 г. и изрази надежда те да бъдат подложени на „още по-сериозен, още по-прецизен анализ“ и на обществени разисквания с ясна оценка на риска.

Йотова заяви още, че правният екип на президентската институция и редица конституционалисти не намират основания за противоконституционност в приетите текстове на бюджета.

„В настоящия момент общественият интерес е свързан с възстановяването на нормалния бюджетен процес и функционирането на държавата“, каза президентът.

Йотова призова усилията на институциите да бъдат насочени към подготовката на бюджета за 2027 г. „Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват“, заяви тя.

В заключение президентът подчерта, че умишлено не влиза в политическа риторика и оценки, тъй като по Конституция изработването и прилагането на бюджета е в компетенциите на Народното събрание и Министерския съвет.

„За мен бюджетът не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето“, каза Илияна Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!