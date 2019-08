YouTube пусна полезна функция за дамите, които искат да тестват козметика преди да си я купят

digital.bg

Вече ви информирахме, че Google тестват реклами с добавена реалност в YouTube. Taка компанията се надява да привлече вниманието на своите маркетингови партньори. Ако се интересувате от подобна възможност е добре да знаете, че в момента е налична публична кампания, която се възползва от поддръжката на добавена реалност вече е факт. MAC Cosmetics е името на първия бранд, който използва функцията "AR Beauty Try-On" в YouTube, предаде TechCrunch.

Потребителите ще разполагат с ексклузивната възможност да видят как изглеждат червилата от козметичната колекция на компанията. За да го направят е необходимо да стартирате един от клиповете на популярния блог в YouTube на Роксет Ариса и да кликнат върху съответната икона. След като го направят ще видят директно на лицето си дали съответния цвят им отива. Необходимо е да сте ъпдетйнали към последната версия на мобилното приложение.

Първоначално функцията ще е ограничена до смартфоните, но ако кампанията е успешна ще стане част от уеб версията на YouTube. За да я активирате е нужно да изберете бутон с името "Try It On", който ще стартира камера приложението и ще раздели екрана на две части. По този начин може да тествате червила в различни цветове, докато продължавате да гледате самия клип. Функцията е сходна с начина, по който работят AR филтрите в социалните мрежи.

