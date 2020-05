YouTube стартира онлайн филмов фестивал на 29 май

digital.bg

Възможностите за забавление по време на социална изолация могат да включват игри, гледане на филми и телевизионни шоута, както и работа с любимите приложения за смартфони. Със сигурност има доста начини, с които да убиете време и да се справите със скуката в домовете си. Постоянното правене на едно и също нещо, обаче само по себе си може да го направи досадно, особено след няколко дни, седмици или повече от месец.

Google искат да ни предложат нещо различно и атрактивно, с което да ни гарантират още дълги часове забавление в интелигентните домове. За целта ще използват най-популярната видео услуга в интернет. Идеята е YouTube да се превърнат във виртуален домакин на онлайн филмов фестивал. Името на събитието ще бъде We Are One: A Global Film Festival.

Виртуалният фестивал ще се проведе между 29 и 7 юни, като в продължение на десет дни ще ни осигурява безплатен достъп до много интересна селекция от продукции. Повечето от тях са ленти, които все още не са представени за масовия зрител и не се прожектират в киносалоните.

Любителите на киното с радост ще научат, че We Are One: A Global Film Festival ще предложи ексклузивно съдържание от над 20 от най-известните фестивали. Сред тях личат имената на The Berlin International Film Festival, Cannes Film Festival, Sundance Film Festival, Toronto International Film Festival, Tokyo International Film Festival, Tribeca Film Festival, Jerusalem Film Festival и Venice Film Festival.

Организаторите на всеки от тях ще предоставят безплатен достъп на потребителите до пълнометражни и късометражни продукции, комедии, мюзикъли, документални филми и др. Конкретната програма все още не е известена, но ще бъде оповестена официално в следващите седмици. Можете да проверите актуалния афиш в страницата на фестивала в YouTube.

Самото име We Are One: A Global Film Festival не е избрано случайно, тъй като иска да акцентира на възможността всички заедно вкъщи да се насладим на подбраната селекция от кино продукции на някои от най-популярните фестивали за кино в световен мащаб. Ако не успеете да отидете на кино можете да се наслаждавате на продукциите от своя дом.

PETEL.BG се дистанцира от самото начало от съобщаването като извънредна новина на броя на починали стари хора в Италия, Испания и други страни с голям процент възрастно население.

Призоваваме за спазване на предписанията и мерките, но чрез осъзнатост, а не чрез настойчиво всяване на паника и страх.

Пазете възрастните и хронично болните хора.

Нечистоплътно и опасно е използването на страха на хората за трупане на политически рейтинг.

Информирайте се от достоверни източници!

Не вярвайте на агенция "Една Жена Каза". Търсете първоизточника извора на информацията в чуждите медии! Не вярвайте на всеки преводен материал без да видите оригинала. Не вярвайте на всеки материал в чуждите медии.

Те често търсят сензации и драматизъм, защото, за разлика от повечето медии в България, се намират в реална пазарна конкурентна среда и темата "Ковид 19" им носи предимство над останалите, посещаемост, гледаемост, тираж и пари. Доверете се на разума си, а не на емоциите и страха си. Преценете дали материалът търси пазарноориентирана сензационност, дали обслужва политически интереси или иска да ви информира на базата на научни експертни данни и цифри.

Примери за фалшиви новини за коронавируса:

Лъжа 1: "Италиански свещеник почина, след като отстъпи респиратора си на по-млад пациент" - Манипулация в търсене на сензация. Оказа се, че 72-годишният пасторът дълги години е страдал от тежко заболяване и просто отказал машинката, защото я мразел. (истината виж тук https://petel.bg/BBS--Falshiva-novina-e--che-pastor-v-Italiya-e-pochinal--sled-kato-dal-respiratora-si-na-po-mlad-chovek__359373)

Лъжа 2 "Масови гробове за жертви на COVID-19 на остров Харт в Ню Йорк". Манипулация. Всъщност, остров Харт от век и половина е традиционното място за вечен покой на нюйоркчаните, чиито близки не са открити или не са се погрижели за своите мъртъвци. (истината виж тук https://petel.bg/Ne--V-Nyu-York-ne-pogrebvat-v-masovi-grobove-pochinalite-ot-koronavirus--Poredna-manipulatsiya-e-__359712)

Лъжа 3 "5000 медицински сестри починали в Италия". Абсолютно фалшива новина, както и снимките с ковчезите в Италия, които се оказаха от трагедията с потъналия през 2015 г. кораб със 700 бежанци от Либия в Лампедуза. (истината виж тук https://petel.bg/Ne--5000-meditsinski-sestri-ne-sa-pochinali-v-Italiya-ot-koronavirus--BNR-se-izvinyava-za-nevyarnata-informatsiya__358574)

Лъжа 4 "Швеция се отправя към катастрофа". Швеция не се отправя към катастрофа. (Истината виж тук https://petel.bg/SHvetsiya-prodalzhava-s-liberalniya-podhod-kam-koronavirusa--Kakvo-shhe-stane--ako-se-spravi-po-dobre-ot-ostanalite--__360254)

Лъжа 5 "Източна Европа се справя по-добре от Западна с коронавируса". Политическа манипулация на местните правителства, за да трупат рейтинг. Просто източноевропейските държави са с по-слаби здравни системи и по-слаба организация и правят по-малко тестове (Истината виж тук https://petel.bg/Zapadnite-medii-zapochnaha-da-razkrivat-istinata--Iztochna-Evropa---nyama-testove--ima-tsenzura-i-izkusheniya-za-diktatura__358072)

Не се подавайте на манипулации и на вероятни опити на измамници и политици да използват извънредната финансова криза за користни лични цели.

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!