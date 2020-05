YouTube вече ще ни казва кога е подходящо да си лягаме

digital.bg

Няма как да е ви се е случвало да отворите YouTube, за да видите интересно видео, а след това дълго време да продължите да гледате подобно съоръжение. Алгоритмите на услугата постоянно препоръчват другите материали с идеята а прекарваме повече време в профилите си. Определено можем да кажем, че стратегията на YouTube в това отношение е доста ефективна.

Все пак е неприятно да оставате до късно пред екрана на любимото устройство и да не получавате достатъчно качествен сън. По този начин се излагате на вероятно дълъг ден, в който не сте оптимално продуктивни и изпитвате проблеми с концентрацията. Колкото и странно да ви прозвучи от YouTube искат да ни помогнат да се справим със ситуацията.

Google са разработили нова функция, която иска да ни улесни в намирането на оптималния баланс между гледане на видео в YouTube и здравословния сън. За да го постигнат вече ще можем да използваме нова система в своите профили във видео платформата, предаде SlashGear.

Функцията се казва "Bedtime Reminder" и както името подсказва е лесен начин да въведем времеви в период, който е подходящ за сън. След като го направим приложението на YouTube ще се съобрази с направения избор и ще спре възпроизвеждането на съдържание, докато не изтече съответния срок.

По този начин едновременно ще имате представа, когато твърде дълго и в същото време ще виждате нотификация кога е време да спрете да гледате. Това става от менюто с настройки на мобилното приложение, като се предвидени две различни опции.

Първата от тях показва уведомлението директно върху видеото, което гледате, а другата ще изчака търпеливо да видите целия клип. Потребителите могат освен да избират времевия период на "Bedtime Reminder", но също да използват Snooze функцията и да отлагат временно нотификацията.

Трябва да стартирате "Settings" и да изберете "Remind Me When It's Time For Bed" слайдера, за да стартирате или изключите функцията. Когато я активирате ще видите поле, в което да въведете предпочитания от вас период за сън и да си починете от YouTube.

