Youtube сравни пожара в "Нотр Дам" с атентатите в САЩ от 11 септември

ЮТюб разпространи по погрешка през изминалата нощ под кадрите от пожара в парижката катедрала "Нотр Дам" текст, свързан с атентатите от 11 септември 2001 г. в САЩ, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Докато в ЮТюб се стичаха кадри в реално време от пожара, опустошил паметника, в информационната лента под някои видеоклипове "течеше" текст, свързан с джихадистките атаки в САЩ през 2001 г. При атентатите тогава загинаха близо 3000 души, повечето - при рухването на кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк.

"Тези информационни ленти се генерират по определен алгоритъм и е възможно системите ни да сбъркат", каза за АФП говорител на компания ЮТюб - част от американската група "Гугъл"

"Дълбоко опечалени сме от пожара в катедралата "Нотр Дам", допълни той. Сгрешения текст по-късно беше свален.

I'm so glad we let tech platforms eat the journalism industry.



Now, I can sit and watch a live stream of Notre Dame burning while YouTube's fake news widget tells me about 9/11 for some reason. pic.twitter.com/FhAtE4DqtB