Йозгюр Йозел: Ердоган мълчи за приятеля си Мадуро, страх го е от Тръмп

Лидерът на турската опозиция Йозгюр Йозел обвини президентът Реджеп Тайип Ердоган в страх поради мълчанието му за ареста от САЩ на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му.

Йозел ръководи основната опозиционна Републиканска народна партия в Турция. По време на митинг в централната турска провинция Чанкъръ той заяви, че Ердоган „не е могъл да каже нито дума“ за това, което той нарече „превратът на Тръмп във Венецуела“ и отстраняването на Мадуро от страната, посочва БГНЕС. Йозел описа турския президент като политик, който „се страхува от Тръмп“ и „търси легитимност“ в Овалния кабинет.

Йозел осъди и усилията на Ердоган да си осигури среща с Тръмп и готовността му да направи икономически отстъпки от Вашингтон. Той каза, че Мадуро е действал неправилно, когато не е провел честни избори, но смята, че действията на САЩ са нарушили основните правила на държавния суверенитет и международното право.

Турското външно министерство публикува изявление, в което се казва, че следи отблизо събитията във Венецуела. Турция отдава значение на стабилността на Венецуела и благосъстоянието на венецуелците, пише още в съобщението. Ердоган до момента не е изразявал публично позицията си относно случващото се във Венецуела.

Турция поддържаше близки връзки с правителството на Мадуро от години, дори когато Съединените щати наложиха санкции на Венецуела и призоваха за политическа промяна. Ердоган публично подкрепи Мадуро по време на политическата криза във Венецуела през 2019 г., когато Вашингтон подкрепи усилията на опозицията за отстраняване на Мадуро от власт.

