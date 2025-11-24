Жаир Болсонаро твърди, че параноя го е накарала да наруши електронната си гривна

Снимка Carolina Antunes, Уикипедия

Бразилският президент Жаир Болсонаро (2019-2023) заяви в неделя, че е преживял предизвикана от лекарства "параноя", която го е накарала да наруши електронната си гривна – показва документ, видян от Reuters, един ден след като федералната полиция го задържа като потенциален риск от бягство, предаде България он ер.

В събота съдия от Върховния съд, Александре де Мораес, нареди задържането му преди планирано бдение на поддръжници пред дома му, което според съдията би могло да затрудни полицейския контрол върху домашния му арест. Той посочи и доклад на полицията, че гривната на Болсонаро е била нарушена.

Твърдения за "халюцинация" и лекарствена комбинация

По време на съдебното заседание след задържането си Болсонаро отрече да е имал намерение да избяга от домашен арест или да премахне оборудването – показва документът – като заяви, че е имал "халюцинация", че вътре в гривната има жица.

Той каза на съдията, че смес от лекарства, предписани от различни лекари, е довела до инцидента. Уточни, че е започнал да приема едно от тях само четири дни преди задържането му в събота сутринта.

Инцидентът е станал, докато е бил сам

Болсонаро заяви, че по време на епизода е бил сам, тъй като всички в къщата – дъщеря му, по-големият му брат и един съветник – са спели.

"Свидетелят заяви, че около полунощ е манипулирал електронната гривна, след което 'дошъл на себе си' и престанал да използва поялника, в който момент уведомил служителите, отговарящи за охраната му", пише в документа.

Съдията, ръководещ заседанието, реши да поддържа полицейското задържане, тъй като всички законови процедури са били спазени по време на ареста на бившия президент, предаде Reuters (Ройтерс).

Отделен документ от събота показва, че властите са получили сигнал за възможно нарушаване на гривната на Болсонаро, а полицаи в дома му са открили устройството със "ясни и значителни повреди" и следи от изгаряне.

