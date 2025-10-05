Жълт и оранжев код за 24 области за понеделник, ето къде ще е най-страшно

Кадър НИМХ

Да няма отново изненадани кметове, областни управители и други отговорни фактори. За утре е обявен жълт и оранжев код за значителни количества валежи в цели 24 области, пише Марица

Най-тежко ще е положението в цяла Южна България. Там алармата навсякъде е в оранжево. Без предупреждение са 4 области - Видин, Враца, Монтана и Плевен, съобщават от НИМХ.

През нощта срещу 6 октомври увеличението на облачността от запад ще продължи и ще обхване почти цялата страна, сочи прогнозата. В Западна България ще завали дъжд, който до сутринта ще обхване и централните райони на страната. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 7°.

През деня ще бъде облачно и дъждовно. След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието в сутрешните часове облачността ще бъде незначителна, но бързо ще се увеличи и към обяд вече ще е облачно. След обяд ще започнат и валежи, които вечерта ще се усилят. През нощта срещу вторник се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

