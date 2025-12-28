Жълт и оранжев код за силен вятър в неделя

снимка: Булфото

Предупреждения от първа и втора степен - жълт и оранжев код е издаден за цялата страната, сочи справка в сайта на НИМХ. Предупреждението е за силен вятър.

Оранжев код е обявен за 1 области на страната - София-област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Сливен, Ловеч, Габрово, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

Във всички останали области предупреждението е от първа степен - жълт код.

При жълт код за вятър бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

При оранжев код за вятър бъдете готови за повече проблеми, структурни повреди, изкоренени дървета и риск от наранявания от летящи предмети. Възможни са смущения в електроснабдяването.

През нощта ще бъде предимно ясно, след полунощ главно над Северна и Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва. Минималните температури ще бъдат предимно между -3 и 2 градуса, в София – около -2 градуса.

В неделя

ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат преди обяд – между 2 и 7 градуса, в София – около 3 градуса. Атмосферното налягане през нощта и утре преди обяд ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава.

