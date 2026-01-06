Жълт и оранжев код за сряда, дъжд във Варна

Кадър НИМХ

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е значително по-ниско от средното за месеца.

През нощта в Дунавската равнина и по долината на Струма ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Над Югозападна България облачността ще е значителна и на места ще превалява дъжд. Над източните райони от страната ще преобладава ясно време. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, в София - около 5°. По-ниски ще останат температурите в северозападните райони от страната.

Утре ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, значителни в крайните южни райони от страната. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще останат високи. Максималните ще са предимно между 10° и 15°, по-ниски в Северозападна България, където ще са почти без дневен ход – предимно между 2° и 4°. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици.

Оранжев код за опасно време е обявен в област Кърджали за силен вятър с пориви до 20-24 m/s и количества валежи от 35-65 mm за 24 часа в община Кирково, а в останалите общини в областта 20-35 mm за 24 часа.

За областите Видин, Враца и Монтана е обявен жълт код за поледици и снежна покривка до 10 см.

За областите Смолян и Благоевград е обявен жълт код за валежи, а количествата ще достигат 20-35 mm за 24 часа и силен вятър с пориви до 20-24 m/s.

За областите Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Ямбол, Стара Загора, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Разград и Сливен е обявен жълт код за силен вятър с пориви до 20-24 m/s.

Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито. Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.

По Черноморието ще преобладава облачно време и в следобедните часове ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 15° - 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!