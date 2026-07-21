Жълт код в 14 области в страната за гръмотевични бури

Стопкадър бТВ

Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони, ще има и градушки.

Жълт код е обявен за 14 области в централната и източната част от страната за гръмотевични бури. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°, пише tribune.bg.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по високите върхове и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 25°, на север от Калиакра – около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Преди пладне над Балканите ще бъде предимно слънчево, като само в сутрешните часове над северозападните райони от полуострова облачността ще е значителна и ще превали. След обяд, главно в северозападната половина от полуострова ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще бъде с валежи и гръмотевици. Дневни температури: за София – 30 градуса, Букурещ – 30, Белград – 29, Истанбул – 34, Солун и Скопие – 35 градуса, Атина – 37.

Редактор "Екип на Петел",

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