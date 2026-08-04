Жълт код в 20 области у нас, температурите ще достигнат 38 градуса

Снимка Пиксабей

Днес ще бъде слънчево, около и след обяд – горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи.

Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по Черноморието: 29°-32°, за София – около 33°.

Жълт код за опасни горещини е обявен в 20 области на страната за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението е в сила за областите Варна, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол и Сливен.

В планините времето ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!