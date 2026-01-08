Жълт код във Варна: Температурите паднаха драстично за 2 часа

Кадър НИМХ

За 1 - 2 часа температурите във Варна паднаха драстично от 12 на 4 градуса.

За днес – 8 януари, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава предупреждение от първа степен – „жълт код“ за опасни метеорологични явления в област Варна. Очаква се силен вятър със скорост 14–25 км/ч, с пориви до 72–86 км/ч.



През нощта срещу четвъртък през страната ще премине студен атмосферен фронт. В района на Варна ще има валежи от дъжд, които постепенно ще отслабват и ще спрат до привечер. Очакваните количества са между 10 и 20 л/кв. м.



От Община Варна призовават гражданите да бъдат внимателни, да обезопасят незакрепени предмети и да избягват престой на открито при силните пориви на вятъра. При възникване на инциденти да се подава информация своевременно на тел. 112 и на дежурния в Община Варна на телефон 052/820112.



От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР припомнят как да действаме:



• при силен вятър:



Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети.



Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон.



Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците.



Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността.



Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността.



• при наводнение:



Придвижете се към възвишение.



Не стойте близо до дере или река и не пресичайте бързотечаща вода.



Не заставайте под/над мостове, подлези и надлези и други потенциално опасни от заливане с вода зони.



Не навлизайте с автомобилите си в наводнени участъци на пътя.

