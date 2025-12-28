Жълт код във Варна за понеделник: Нахлува хала

Пиксабей

През следващите дни ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и без валежи.



От НИМХ предупредиха, че е издадено предупреждение от първа степен (жълт код) за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад - в областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Стара Загора, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пловдив, Видин, Враца, София-област, София-град, Пазарджик, Благоевград.



Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, в София – около минус 3°. Над планинските и североизточните райони облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява и след обяд в цялата страна ще бъде предимно слънчево.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

