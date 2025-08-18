Жълт код за 12 области във вторник, времето побеснява, удрят градушки

Кадър НИМХ

Жълт код за значителни валежи е обявен в 12 области от страната във вторник - 19 август. Валежите ще са с количества между 20 и 30 литра на квадратен метър, локално и повече.

Утре отново предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На повечето места в Южна и Източна България се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще има условия и за градушки. В по-голямата част от Дунавската равнина остава почти без валежи. Максималните температури - между 25 и 30 градуса.



В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове. По-значителна ще бъде в планинските и източните райони. На отделни места там предстоят превалявания, възможно е и да прегърми

В четвъртък ще е предимно слънчево. В петък дневните температури в много райони ще са над 35 градуса, а на отделни места - до 37 - 38 градуса.

Ще се задържи предимно слънчево, но следобед над планините, а привечер над крайните западни райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!