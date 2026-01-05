Жълт код за 16 области в страната - във Варна и още 13 области за силен вятър, в две за поледици

Пиксабей

Жълт код за силен вятър или образуване на поледици е обявен за днес в 16 области в страната, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В областите Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Перник, Сливен, София-град, София-област, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол предупредителният метеорологичен код е за силен вятър. Очаква се поривите на вятъра да достигнат до 90 км/ч.

Заради силен вятър вчера в община Самоков бе задействана системата BG Alert, а полети на летище „Васил Левски“ в София бяха пренасочени и отменени.

В областите Видин и Монтана е издаден жълт код за образуване на поледици.

Според прогнозата на НИМХ ще преобладава облачно време. На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад. Температурите там ще се задържат високи, максималните ще са до 14°-16°. В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки или малко над 0°. В София максималната температура ще бъде около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, предаде БТА.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!