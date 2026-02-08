Жълт код за Черноморието за понеделник

Булфото

В следобедните часове облачността над страната ще се задържи по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, на отделни места - главно в южна, а по-късно през деня и в източна България.



Максималните температури ще бъдат между 8 и 13°, в София – около 10, по Черноморието 7 и 9 . Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, предаде БНТ.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Дунавската равнина и източна България ще е мъгливо.



Ще е почти тихо, с минимални температури между 0 и 5°, в София – около 2.

Жълт код, за силен североизточен вятър, е обявен утре по Черноморието, с пориви над 50kmh.



Максималните температури ще бъдат между 3 и 8°, в София – около 7, по Черноморието между 4 и 7°. Утре преди обяд на места в южна България ще завали дъжд и до края на деня валежите ще обхванат по-голямата част от страната.



В Северозападна България и в планинските райони на Югозападна, дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток и с него ще прониква студен въздух.

