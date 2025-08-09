Жълт код за неделя: Какво застига България

Кадър Метео Балканс

Прогноза за 10 август 2025 г: Жълт код за температури от над 37 градуса, издадоха синоптиците любители от Метео Балканс.

През нощта срещу неделя въздушната маса, ще е стабилна и не се очакват валежи, ще е предимно ясно и тихо

Минималните температури ще бъдат се повишат и ще са между 16°C и 24°C. Ще духа слаб източен вятър, а над Североизточните райони от североизток.

През деня в неделя ще е предимно слънчево. След обяд над планинските райони от Централна България ще се развива купеста облачност. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево.

Дневните температури ще бъдат между 35°C и 37-38°C, а над планинските райони в Западна България – малко по-ниски: около 30°C–33°C.

Времето в София

През нощта срещу неделя ще има разкъсана облачност. Минималните температури ще бъдат между 14°C и 16°C. През деня времето ще е слънчево, с развитие на купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Максималните температури ще достигнат 32°C- 33°C.

Времето в планините

През деня времето ще е с разкъсана купеста облачност над Централна Стара планина.Валежи не се очакват.

Максималната температура на 1200 м ще бъде около 26°C, а на 2000 м – около 20°C. Ще духа слаб североизточен вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу неделя времето ще е предимно ясно.

Ще духа вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28°C и 32°C. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала. Температурата на морската вода – между 26°C и 27°C.

Времето на Балканите

Над целя полуостров времето ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над планинските райони. Ще започне и ново повишение на температурите.

