Снимка: Пиксабей

Жълт код за опасни жеги в по-голямата част от Испания.

Температурите в много региони през деня достигнаха 40 градуса, а в популярния туристически град Севиля – 37 градуса.

Това е първата топлинна вълна в страната за тази година.

Метеорологичната служба на Испания предупреди, че подобен ранен пик в температурите е сигнал за предстоящото дълго и знойно лято.

Миналата седмица момиче на две години почина от топлинен удар, след като беше оставено в колата на баща си в Галисия. След инцидента властите в автономната област обявиха двудневен траур.

