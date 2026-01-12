Жълт код за опасно ниски температури за 18 области, в планините ще се усещат до -47 градуса

кадър: БНТ

Жълт код за ниски температури обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 18 области на страната за днес.

Жълтият код показва потенциално опасно време. Предупреждението е в сила за областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.

Следват две поредни много студени утрини, а в планините ниските температури в комбинация с вятъра ще създават условия за бързо измръзване, посочиха от националния институт в своята фейсбук страница. От НИМХ добавят, че във високите части на Рила и Пирин температурите на усещане ще бъдат между минус 35 и минус 47 градуса.

За останалите области на страната - Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, кодът е зелен и не се прогнозират опасни метеорологични явления, предаде БТА.

По данни на Ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура” към 06:30 ч. тази сутрин температурите в страната са в интервала от -14° С до -1°С. Времето е предимно облачно. Силен вятър духа в цялата страна. Сняг вали в областите Бургас, Смолян, Разград, Кърджали, Варна, Шумен, Ямбол (слаб сняг), Хасково (с прекъсвания), Сливен (в районите на Стара река и Твърдица), София (слаб сняг при Вакарел), Ловеч (в района на Априлци), Перник (в райаона на Трън), Велико Търново, Стара Загора (Казанлък, Павел баня, Опан, Гълъбово, Главан и проходите „Шипка“ и „Република“)

Ограничена видимост до 50 м. има в района на Твърдица (област Сливен), поради снеговалеж и мъгла.

Машините, обработващи републиканските пътища са 378 бр.

