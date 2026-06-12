Жълт код за опасно време в почти цялата страна

Снимка: НИМХ

Жълт код е обявен за 26 области в страната за гръмотевични бури и валежи, в три от областите Видин, Враца и Монтана жълтият код е само за силен вятър, сочи прогнозата на НИМХ.

Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата ще са значителни. Ще има и градушки, посочва Фокус. Вятърът ще бъде умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма - силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София - около 19.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра - около 6.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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