Жълт код за поледици в 8 области

снимка: НИМХ

Предупреждение за поледици и навявания - жълт код действа за областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Сливен. Това показа проверка в сайта на НИМХ.

Температурите към 06:30 часа тази сутрин са в интервала от -5°С до -13°С.

Времето над страната е с разкъсана облачност.

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла има в област Враца и в област Благоевград, посочват от Ситуационния центъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

