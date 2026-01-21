Жълт код за поледици в 8 области
снимка: НИМХ
Предупреждение за поледици и навявания - жълт код действа за областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Сливен. Това показа проверка в сайта на НИМХ.
Температурите към 06:30 часа тази сутрин са в интервала от -5°С до -13°С.
Времето над страната е с разкъсана облачност.
Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.
Намалена видимост поради мъгла има в област Враца и в област Благоевград, посочват от Ситуационния центъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
