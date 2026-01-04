Жълт код за силен вятър и поледици в част от страната в понеделник

кадър Нова тв

До края на вечерта и през нощта облачността над страната ще се увеличи, но превалявания ще има само на отделни места над Северна България.

До утре сутрин бурният южен вятър ще отслабне, само на места над Югоизточна България ще остане със същия интензитет. Минималните температури ще са от -2 на северозапад, до 12 на югоизток, а в София - около 4 градуса.

В понеделник времето ще бъде облачно. Валежите, започнали през нощта, ще продължат предимно над Северна България. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен - жълт код, за силен вятър и поледици в редица области на страната за понеделник. Опасни поледици се очакват на територията на три области: Видин, Враца и Монтана, съобщават от НИМХ.

В други 14 - Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Шумен, Търговище, София, София-област, Перник, Кюстендил и южните части от областите Велико Търново и Габрово - е в сила жълт код за силен южен вятър с пулсации 20-22 метра в секунда.

В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Максималните температури ще се задържат високи - в интервала от 13 до 16 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, почти без валежи. Максималните температури ще са около 16 градуса, температурата на морската вода е около 10 градуса, а вълнението на морето ще достига до 4 бала.

В планините ще бъде облачно, на местата над 1800 метра надморска височина дъждът ще се обръща в сняг. Ще духа силен и бурен югозападен вятър, времето няма да е подходящо за туризъм. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра – около 1, предаде Нова тв.

