Жълт код за утре: Порои и гръмотевични бури удрят страната

Жълт код за валежи и гръмотевични бури е обявен за 19 области в страната на 24 юни. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Велико Търново, Габрово и Русе.

През следващото денонощие ще се развива значителна купесто-дъждовна облачност, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Сумарни количества валеж за денонощието на места до 30 – 35 л/кв. м, локално и повече. / Novinite.bg

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