Жълт код за значителни валежи за почти цялата страна в събота

снимка: Булфото

Жълт код за значителни валежи е в сила за 16 области в страната – Бургас, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, София-област, Хасково и Ямбол, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Очакваните количества дъжд са до 35 мм.

В област Бургас има предупреждение за пориви на вятъра до 14-17 метра в секунда и вълнение на морето от 4 бала.

Според прогнозата на НИМХ значителни по количество ще бъдат валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България. Валежите ще бъдат временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици, в югоизточните части от страната. Ще духа умерен, в източните райони - и временно силен, североизточен вятър.

Минималните температури ще бъдат предимно между 5° и 10°, за София - около 6°, а максималните - между 7° и 12°, за София - около 7°. Атмосферното налягане ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца, допълва БТА.

В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно - в източните райони.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!