Жълта болест по лозята

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Жълтата болест по лозите се причинява от фитоплазмата Flavescence dorée и е изключително опасно, нелечимо карантинно заболяване, пренасяно от вид цикада. Според агронома Роман Рачков от Българската асоциация по биологична растителна защита възможните щети от жълтата болест са значително по-високи от щетите от филоксерата, която помита европейските лозя преди век.

Има предположения, че цикадата е пренесена от Северна Америка по времето на Втората световна война, или дори по-рано, а наличието й в Европа е установено във Франция през 1950 г. В България насекомото е открито за пръв път още през 2006 г., предаде БНР.

Жълтата болест е включена в списъците за фитосанитарен контрол на Европейския съюз. Уви, наскоро заболяването е установено в България, в лозов масив край Свищов.

Редактор "Екип на Петел",

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