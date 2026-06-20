Жълта вода на популярен плаж у нас

Кадър bTV

Плаж „Златна рибка“ е един от най-посещаваните плажове, но през целия ден хората избягваха да се къпят заради жълтеникавия цвят на морето.

Според туристи, подали сигнал, замърсяването идва от близката река, в която има застояла вода и змии, съобщава bTV. За да докаже, че е безопасна, концесионерът влезе директно в реката.

Сигнали за замърсяване на морето от близката река са подавани многократно.

„Мисля, че вчера започна – едно огромно петно жълта вода“, казва посетител на плажа.

„Сутринта децата плуваха, направо беше кафява и ние не смеем да ги пускаме“, споделя друг.

Според управителя на плажа в морето се влива река Равадинска, която е застояла, но няма отпадни води. Последната проверка на РЗИ – Бургас е от петък.

„Няма отпадни води на нито един обект на морски плаж „Златна рибка““, казва Николай Гецов, заместник-управител на плажа.

За да докаже, че мътната река е безопасна, управителят на плажа влиза вътре.

„Ще вляза и с краката си. Многократно сме проверявали и са взимани проби“, казва той.

На сигнала, подаден днес, до момента няма отговор.

Редактор "Екип на Петел",

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