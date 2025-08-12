Жега до 43 градуса в Кипър днес, работата на открито е забранена

Пиксабей

Температурите в Кипър все повече се покачват и днес метеоролозите очакват да достигнат до 43 градуса по Целзий, поради което работата на открито е забранена в часовия диапазон между 12 и 16 ч., съобщава кипърското издание "Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

За днешния ден на средиземноморския остров е обявен оранжев код за горещини.

Забраната за работа на открито е в сила във всички райони с оранжев код, които се намират на повече от 10 километра от брега и на надморска височина под 300 метра, както и във всички райони с надморска височина над 1150 метра. Тя включва и услугите за доставка на храна и пощенските работници.

Оранжевият код за опасно горещо време е валиден до 17:00 часа днес.

