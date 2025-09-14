Жега и суша унищожиха реколтата на смилянски боб в България

Пиксабей

Кметът на Смилян Чавдар Червенков информира за БТА, че реколтата от смилянски фасул е по-малка от обичайното, като причината за това е горещото и сухо лято.

Много от фермерите успели да организират поливане на посевите, но високите температури сериозно повлияли на развитието на ценния сорт. При температури над 29-30 градуса цветовете на смилянския фасул лесно окапват, казват земеделците. Прибирането на реколтата още върви, но прогнозите сочат намаление с около 50% в сравнение с предишни години. Цените на новоприбраната реколта все още не са обявени, тъй като търговията не е започнала. Постоянни клиенти се свързват със Смилян, за да запазят доставки на фасул и заявяват, че са готови да приемат всякаква цена, тъй като ценят качеството, сподели производителят Снежана Кичукова пред БТА.

Традиционният празник на смилянския фасул ще се проведе от 24 до 26 октомври, съобщават от кметството.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!